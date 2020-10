O democrata esteve ontem nos estúdios da Cidade FM e apresentou suas principais propostas para o município, caso eleito

publicado em 30/10/2020

Adilson Leite esteve ontem nos estúdios da Cidade FM e falou de seus planos para Álvares Florence (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O Grupo Cidade de Comunicação finalizou ontem mais uma rodada da série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região. Ao longo dos últimos dias foram ouvidos os postulantes às Prefeituras dos municípios que fazem parte da Comarca de Votuporanga, uma iniciativa cujo objetivo era oferecer a oportunidade dos eleitores conhecerem as propostas de seus candidatos e despertá-los para o dever cívico do voto.

O último entrevistado por nossa equipe de jornalismo foi o candidato a prefeito de Álvares Florence, Adilson Leite (DEM) que esteve ontem em nossos estúdios. Os três candidatos do município foram convidados, mas Élcio Geraldo Dias de Oliveira, o Preto (PSDB), declinou alegando outros compromissos.

Anteontem, porém, sua assessoria procurou o Grupo Cidade para que a entrevista fosse realizada hoje, mas, como ele não participou do sorteio, o pedido foi indeferido, com base nas regras previamente definidas para a sabatina.

Adilson

Adilson Batista Leite tem 57 anos e é formado em ciências físicas e biológicas, com especialização em matemática. É casado com Neusa e pai de Rafael e Bruna, além de avô de Maria Cecília.

Ele é filho de Geraldino e Maria José e tem dois irmãos, o Odair e a Cleide. Reside no córrego do Bonito desde de seu nascimento e frequentou o Grupo Escolar de Álvares Florence e depois o Geraldo Alves Machado.Foi vereador em Álvares Florence de 1997 a 2000 e prefeito da cidade entre 2001 e 2004.

Questionado sobre porque quer ser novamente prefeito de Álvares Florence, Adilson afirmou que quer dar mais uma parcela de contribuição para a cidade.

“Resido em Álvares durante toda a minha vida e já passei por diversas fases. Já fui vereador, prefeito, sempre atuei nas políticas de Álvares e sou um defensor da cidadania, do nosso município e foi isso que me motivou a voltar para a política a dar um pouco mais de contribuição daquilo que eu posso e tenho para oferecer para o nosso município, ou seja, dar mais um pouco de mim para melhorar a vida do nosso povo”, respondeu.

Para a saúde, Adilson apresentou uma proposta ousada de criação de um Pronto atendimento em UBS, atendendo das 7h às 21 horas, com médico plantonista aos finais de semana.Questionado sobre a real viabilidade da proposta, ele disse que será possível com uma gestão eficiente.

“É ousada, mas se a gente fizer com responsabilidade e administrar bem o dinheiro você consegue e é isso que nós queremos. Lá nos temos essa dificuldade, de atendimento, estamos com uma saúde fragilizada e precisamos melhorar isso para a população. Se direcionarmos o dinheiro corretamente, sem desvios e fechando as torneiras por onde o dinheiro vaza, tenho certeza que vamos conseguir realizar essa proposta”, disse.

Ele ainda apresentou propostas para o setor de educação, como o programa ‘Cidade Educadora’ e de inclusão digital com a disponibilização de internet para todos os moradores.

Adilson também colocou em seu Plano de Governo a proposta de criação de uma guarda municipal noturna em sua cidade. Nossa bancada também o questionou se isso é realmente possível diante do orçamento enxuto do município e o candidato do DEM voltou a afirmar que é possível sim com uma boa gestão.

“Nós temos que buscar soluções, seja ela privada, temos que fazer convênios, enfim temos que trabalhar encima disso para ter essa guarda e dar mais segurança para a nossa população. Vamos buscar condições para isso”, explicou.

Ouvintes

Adilson ainda respondeu às perguntas dos ouvintes, enviadas via redes sociais, dentre elas a da moradora de Álvares Florence, Rafaela Aparecida de Andrade Santos, que perguntou sobre se ele acredita em uma vitória nessa eleição, já que nos últimos pleitos que disputou acabou sendo derrotado.

O democrata respondeu dizendo que não encara os revezes como derrotas, mas sim como parte de uma contribuição para o debate democrático em sua cidade.

“Não considero derrota. Derrota, para mim, é quando o candidato ganha e não satisfaz aquilo que o eleitor esperava. Eu disputei, ganhei duas eleições e depois disputei uma de prefeito e outra de vice e hoje eu estou com o Leandro que disputou a eleição passada. Considero que a democracia é assim e que eu tenho contribuído a cada eleição para o debate democrático de Álvares, então me considero um colaborador do município e sempre que precisarem de mim eu estou à disposição”, completou.

Adversário

Por fim, Adilson respondeu a um questionamento de seu adversário, Pastor Sebastião (Republicanos) que perguntou se ele acredita em uma melhor gestão, caso seja eleito, já que de seu primeiro mandato teria sobrado uma experiência negativa para a população.

O candidato a prefeito respondeu afirmando que aprendeu com os seus erros e está preparado para uma gestão bem melhor.