Votuporanguense de carteirinha, Gleidys Salvanha é diretora de negócios do Google Brasil para o segmento de varejo e a convidada especial para a próxima live da UNIFEV no YouTube (Unifev Votuporanga), que será realizada no dia 17 de setembro, a partir das 19h30. O encontro virtual, promovido pelos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda, é gratuito e aberto à comunidade.

Para intermediar a conversa sobre a Cultura Google e os princípios de cultura e inovação, a palestra contará, ainda, com a docente do Centro Universitário Profa. Esp. Manoela Sanchez.

Gleidys é graduada em Publicidade e Propaganda e fez Matemática Financeira e MBA em Marketing. Antes do Google, atuou em grandes agências de publicidade, como a W/Brasil, McCann Erickson, Young & Rubicam e Publicis.

Para acompanhar os próximos eventos, basta se inscrever no canal do YouTube da UNIFEV e ativar as notificações: www.youtube.com/user/UnifevVotu