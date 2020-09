Desde o início deste semestre, o Sistema de Ensino Unifev (SEU) passou a fornecer o material didático para as escolas da rede municipal de Votuporanga. A nova parceria, estabelecida por processo licitatório, atende 18 Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), que agora utilizam os conteúdos desenvolvidos pelo SEU.

Como forma de dar as boas-vindas e apresentar o projeto pedagógico aos professores das escolas parceiras, a UNIFEV realizou uma live especial de integração nos dias 01 e 02 de setembro. A transmissão foi feita durante o período da manhã, pelo YouTube (Unifev Votuporanga).

A abertura do evento contou com a participação da coordenadora do SEU, Profa. Dra. Nínive Guimarães Pignatari, e da assessora pedagógica da Secretaria de Educação Kelly Roveda. Em sua fala, Kelly agradeceu à UNIFEV pela realização do evento e, em nome do secretário, Ederson Marcelo Batista, parabenizou a todos os profissionais da rede municipal pelo excelente trabalho feito, especialmente neste período de pandemia.

Após a abertura, a Profa. Nínive deu sequência às atividades, acompanhada da Profa. Dra. Raquel Martins Sartori, docente do curso de Psicologia e uma das responsáveis pela produção do material.

Um dos assuntos abordados por elas foi o diferencial do projeto pedagógico do Sistema de Ensino, já que foi elaborado por docentes do Centro Universitário, mestres e doutores, todos especialistas em suas áreas de atuação.

“O SEU surgiu com um grupo de professores, apaixonados pela Educação e interessados em pesquisar e transmitir conhecimentos sobre a área. O objetivo é atender o público infantil e, para isso, criamos um material que é inovador e, ao mesmo tempo, dialoga com as crianças brasileiras, de acordo com o nosso contexto cultural e socioeconômico”, explicou Nínive.

No segundo dia de live, os responsáveis por conduzir o encontro foram os assessores pedagógicos do SEU, Profa. Esp. Daniela Amaral e Prof. Me. Edel Barbosa.

Sistema de Ensino Unifev (SEU)

Na atual gestão da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), triênio 2018-2021, o SEU passou por uma reformulação total de seu projeto pedagógico, firmando parcerias com diversos municípios da região.

Destinado a crianças entre 1 e 5 anos, todo o conteúdo do SEU foi produzido para atender os direitos de aprendizagem previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Além das apostilas impressas, alunos e professores têm acesso a diversos conteúdos digitais, como jogos educativos, vídeos e galeria de artes.

Os municípios parceiros possuem ainda serviços personalizados de assessoria pedagógica, como palestras formativas, oficinas de capacitação e treinamento, materiais complementares e cadernos digitais.

Saiba mais no site: www.unifev.edu.br/seu