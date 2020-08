Melegati foi membro da Irmandade Santa Casa “Leonor Mendes Barros” e também presidente da Associação Comercial de Cardoso

publicado em 25/08/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Empresário e membro ativo da comunidade de Cardoso, faleceu ontem, por volta das 6h, Deonísio Melegati, aos 72, após complicações por conta do coronavírus (Covid-19). Ele estava internado desde o dia 19 de julho na Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto.

Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, Leandro, um dos filhos de Deonísio, contou que seu pai tinha problemas cardíacos e diabetes. O enterro foi realizado ainda na manhã de ontem, no Cemitério Municipal de Cardoso.

Deonísio deixou a esposa Elizabete, os filhos Gisele, Leandro e Rodrigo, neto e uma grande quantidade de amigos. “Meu pai é um exemplo de pessoa íntegra, honesta e trabalhadora”, destacou Leandro. Ele lamentou não poder fazer uma despedida digna para seu pai, já que, por conta dos protocolos, não pode haver velório. “É muito triste, doloroso mesmo”, contou.