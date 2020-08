Chineses dizem que trabalham junto com o Brasil para localizar origem do vírus que foi encontrado na carga brasileira

publicado em 15/08/2020

Autoridades da China anunciam ter encontrado coronavírus em produto importado do Brasil (Foto: Reprodução/G1)

A Embaixada da China no Brasil afirmou na tarde desta quinta-feira (13) que “por enquanto, não há novas restrições para a importação brasileira” após identificar o novo coronavírus em uma carga de carne de frango brasileira."O lado chinês está trabalhando com lado brasileiro para melhor identificar onde e como ocorreu a contaminação", diz a embaixada em nota enviada.De acordo com o número de registro informado no comunicado da prefeitura de Shenzhen, o lote pertence ao frigorífico Aurora, de Santa Catarina. Em nota, a cooperativa afirmou que não foi notificada pelo governo chinês sobre o ocorrido e que não há "confirmação oficial por parte da autoridade pública nacional da China".O Ministério da Agricultura disse, em nota, que "até o momento não foi notificado oficialmente pelas autoridades chinesas sobre a ocorrência" e que pediu explicações à Administração Geral de Alfândega da China (GACC)."Através de colaboração e entendimento mútuo, os eventuais impactos sobre o comércio bilateral serão gerenciados e controlados de forma objetiva e científica", completa a nota chinesa.Atualmente, o Brasil tem 6 frigoríficos com exportações suspensas para a China por conta de preocupações com a Covid-19. Nenhum deles é da Aurora."Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), não há comprovação científica de transmissão do vírus da COVID-19 a partir de alimentos ou embalagens de alimentos congelados", diz o Ministério da Agricultura.A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que representa frigoríficos, emitiu uma nota informando que os traços de coronavírus encontrados nesta quinta-feira em um lote de frango na China, exportado pelo Brasil, estavam na embalagem do produto."Ainda não está claro em que momento houve a eventual contaminação da embalagem, e se ocorreu durante o processo de transporte de exportação", aponta o comunicado da associação.“Resposta da Embaixada da China no BrasilO lado chinês está trabalhando com lado brasileiro para melhor identificar onde e como ocorreu a contaminação. Por enquanto, não há novas restrições para a importação brasileira. Recentemente, o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) tem mantido comunicações frequentes e produtivas com a GACC (alfândega chinesa) para trocar informações e criar mecanismos com vistas a minimizar os riscos de contaminação por vírus no comércio agro-pecuário sino-brasileiro. Através de colaboração e entendimento mútuo, os eventuais impactos sobre o comércio bilateral serão gerenciados e controlados de forma objetiva e científica.”"Esclarecimento sobre suposta detecção de coronavírus na China em asa de frango importada do BrasilNa manhã de hoje, foi publicada nota no site do município de Shenzhen, província de Guangdong, com informações da autoridade sanitária local sobre uma suposta detecção de ácido nucleico do coronavírus na superfície de uma amostra de asa de frango congelada, oriunda de um lote importado do Brasil.Segundo a nota, outras amostras do mesmo lote foram coletadas, analisadas e os resultados foram negativos.O Escritório de Prevenção e Controle de Epidemiologia de Shenzhen informou que todas as pessoas que manusearam ou entraram em contato com o material testaram negativo para a COVID-19.Ainda na noite de ontem, após notícia veiculada na imprensa da província chinesa, o MAPA acionou imediatamente a Adidância Agrícola em Pequim, que consultou a Administração Geral de Aduanas da China - GACC buscando as informações oficiais que esclareçam as circunstâncias da suposta contaminação.Até o momento, o MAPA não foi notificado oficialmente pelas autoridades chinesas sobre a ocorrência.O MAPA ressalta que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), não há comprovação científica de transmissão do vírus da COVID-19 a partir de alimentos ou embalagens de alimentos congelados.O MAPA reitera a inocuidade dos produtos produzidos nos estabelecimentos sob SIF, visto que obedecem protocolos rígidos para garantir a saúde pública."