Aberto por se tratar de serviço essencial, pet shop dava acesso a um bar que pertence ao mesmo dono

publicado em 01/07/2020

Bar e pet shop eram interligados e pertenciam ao mesmo dono, que foi multado (Foto: Twitter/Reprodução)

Fiscais da prefeitura de Petrópolis, no Rio de Janeiro, flagraram um bar funcionando clandestinamente na última sexta-feira, 26. As portas do local estavam fechadas, mas o pet shop ao lado, que estava aberto por se tratar de serviço essencial, mantinha uma "passagem secreta" que dava acesso ao bar. Os dois estabelecimentos pertencem ao mesmo dono.Segundo a prefeitura de Petrópolis, os agentes ouviram um barulho do lado de fora do local. Além disso, havia denúncias contra o estabelecimento, mas até então não havia flagrante.O dono do bar foi autuado e vai pagar uma multa de R$ 800. O estabelecimento também foi fechado.*Diário da Região