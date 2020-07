Petista que atuou na Câmara em quatro legislaturas estava internado em São Paulo

publicado em 25/07/2020

Deputado federal por quatro legislaturas (2003 a 2018), José Mentor (PT-SP) morreu na madrugada deste sábado, 25, em São Paulo, vítima da covid-19, informou a família do ex-parlamentar. Ele tinha 71 anos.Mentor também foi deputado estadual constituinte em 1989 e vereador em São Paulo por três mandatos. Advogado por formação, na Câmara, Mentor foi relator da CPÌ do Banestado - escândalo de evasão de dezenas bilhões de reais do Banco do Estado do Paraná na década de 1990. "O fazer político fica menos elaborado e mais curto e estreito de visão estratégica", diz o deputado Enio Verri (PT-PR), líder do PT na Câmara.Em 2017, a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou uma denúncia contra Mentor pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusando-o de ter recebido propina no valor de R$ 380 mil por integrar um esquema criminoso para viabilizar a contratação da IT7 Sistemas pela Caixa Econômica Federal.O inquérito foi aberto em março de 2015, com base na delação do doleiro Alberto Youssef, na primeira "lista de Janot", como ficou conhecida a série de investigações solicitadas pela PGR naquele mês. A denúncia foi arquivada no Supremo Tribunal Federal (STF). Para o ministro Celso de Mello, a denúncia apresentada contra o parlamentar era inepta, sem "elementos mínimos de convicção que suportem a tese acusatória".*Terra