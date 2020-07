Decreto que proíbe venda de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos comerciais da cidade e restringe horários de funcionamento de hipermercados e supermercados será publicado nesta quinta-feira,16.

O prefeito anunciou a decisão em vídeo, após reunião com o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus. O decreto restringe o funcionamento de hipermercados e supermercados aos sábados e domingos, nesta e na próxima semana, podendo funcionar apenas o serviço de delivery (drive-trhu também fica proibido).

O decreto também proíbe a venda de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos comerciais do município entre às 20h e 6h da manhã de 2ª a 6ª feira e durante às 24 horas aos sábados e domingos.

As medidas emergenciais foram tomadas para combater as aglomerações, que continuam acontecendo em vários pontos da cidade, como área externa de lojas de conveniência e locais de lazer, mesmo com as medidas já anunciadas.

"Estamos registrando um aumento de novos contaminados e pessoas internadas. A situação dos hospitais que atendem a cidade já está preocupante. No HB temos 36 pacientes internados que são de Rio Preto, os outros são todos pacientes que vem de cidades da nossa região”, informou o secretário de Saúde, Aldenis Borim.

O prefeito de Rio Preto informou que as medidas são necessárias para salvar vidas, evitando um colapso no sistema de saúde. "Nosso foco continua sendo a saúde. As medidas tomadas hoje são temporárias e esperamos que inibam as aglomerações, pois elas claramente estão contribuindo para que a doença se espalhe”, disse o prefeito Edinho Araújo. "Contamos com sua ajuda para voltarmos o mais rápido possível à normalidade”, acrescentou.

O Comitê continuará monitorando diariamente o número de casos, a ocupação dos leitos e outros indicadores da Covid-19 e informando a população com transparência.

Ampliação de atendimento - Saúde

Rio Preto registrou mais 216 casos positivos de coronavírus e seis novas mortes causadas pela doença. Com as atualizações, o município possui 5.042 infectados e 146 óbitos. As informações foram divulgadas na tarde desta quarta-feira, 15.