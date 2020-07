O curso de Medicina da UNIFEV abriu inscrições para a sua I Jornada Interligas On-line, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de agosto. O evento é uma realização do Centro Acadêmico Medicina Votuporanga (Camev), em parceria com o seu Conselho de Ligas (Colig).

Aberta a estudantes e profissionais da área da Saúde, a programação contará com palestras de sete médicos convidados, abrangendo temas relacionados às diferentes especialidades da Medicina. Todas as discussões serão mediadas por professores do curso.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site: https://doity.com.br/jornada-interligas-medicina-unifev-online. A transmissão será feita pela plataforma Doity Play. O evento contará com sorteios e emissão de certificado.

Acompanhe todas as novidades e mais informações no site já citado e nos perfis dos organizadores, no Instagram: @camev.unifev e @colig.unifev.

Confira, abaixo, a programação completa da Jornada:

Dia 24 de agosto (segunda-feira)

17 horas

Tema: Cenário internacional das escolas de Medicina frente à pandemia da Covid-19

Palestrante: médico José Miguel Pêgo

18 horas

Tema: Insuficiência cardíaca descompensada

Palestrante: médico Almir Alamino Lacalle

19 horas

Tema: Atualização sobre Covid e suas manifestações dermatológicas

Palestrante: médica Aniela Maria Rodrigues

20 horas

Tema: Dor crônica

Palestrante: médica Luciana Akita

Dia 25 de agosto (terça-feira)

18 horas

Tema: Aspectos neuropsiquiátricos da epilepsia

Palestrante: médico Gerardo Maria de Araujo Filho

19 horas

Tema: Reconstrução mamária e aspectos psicossociais relacionadas ao câncer de mama

Palestrante: médico Antonio Bailão Junior

20 horas

Tema: Asma na emergência

Palestrante: médica Nathália da Costa Sousa