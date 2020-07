Segundo Uelinton Garcia Peres, a agropecuária foi um dos setores que menos sentiu o impacto da pandemia no Brasil

publicado em 15/07/2020

Legenda: Uelinton Garcia Peres acredita na capacidade da agropecuária e da agricultura e segundo ele o setor não sentiu o impacto da pandemia. (Foto: A Cidade)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

Ainda é cedo para conhecer a dimensão dos estragos humanos e econômicos da pandemia no Brasil. Contudo, o fato é que o setor que menos sentiu o impacto financeiro da doença foi o agronegócio e para o presidente do Sindicato Rural de Votuporanga, Uelinton Garcia Peres, o setor será a alavanca para a retomada econômica no país.

Segundo ele, na região, a agropecuária não sofreu nenhum impacto, nem da perca de alimentos e muito menos pelo falta de produtos. “De maneira geral para os nossos produtores, a venda de insumos e de gado continua normalmente, os custeios agrícolas continuaram sendo feitos, os bancos continuam atendendo. A realidade é que a área agrícola, não sofreu como o comércio e a indústria”, contou.

Segundo Uelinton Garcia o único setor da agricultura que foi um pouco dificultado, por conta da baixa nos preços é a área da seringueira. “Esse setor foi o que mais sentiu, tanto é que tínhamos preparado alguns cursos sobre a sangria e tivemos que cancelar. O que aconteceu foi que as usinas continuaram comprando, para o sangrador deram 30 dias de prazo e para o proprietário 90, mas o que foi importante nisso é que eles continuaram buscando a borracha. Com o preço da seringueira, já estamos acostumados”, disse.

De acordo com ele, muitos sangradores devido à baixa do preço, acharam que não daria mais para continuar na extração do leite ou da borracha, abandonaram o seringal e mudaram para cidade.

Uelinton Garcia ainda disse que aos poucos tudo vai se ajeitando e que o entusiasmo do aparecimento da vacina, já elevou o ânimo da população e do produtor.