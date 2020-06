A medida se dá em razão da pandemia do coronavírus.

publicado em 23/06/2020

A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga prorrogou a suspensão do corte. (Foto: Saev)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Por meio de um decreto, a Saev (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) prorrogou por mais 30 dias a suspensão do corte no serviço de fornecimento de água na cidade. A medida se dá em razão da pandemia do coronavírus.

Para baixar o decreto a autarquia leva em consideração uma portaria de 4 de fevereiro de 2020 que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus.

Foi levada em consideração ainda a Lei Federal de 6 de fevereiro que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19 e uma portaria de 11 de março sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, além de vários decretos municipais. O novo decreto começou a valer ontem.

No dia 23 de março, foi suspenso pela primeira vez o corte no serviço de fornecimento de água em Votuporanga em virtude da pandemia do novo coronavírus. O Decreto nº 12 180 foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município. Na oportunidade, ficou suspensa a interrupção do serviço pelo prazo de 60 dias.

Energia

O Governo de São Paulo, após diálogo com concessionárias e agências reguladoras, garantiu pelos próximos meses o fornecimento de gás encanado, energia elétrica e água no estado. As medidas, que já beneficiam especialmente a população em situação de vulnerabilidade social, são necessárias diante da prevenção e enfrentamento à crise sanitária e do impacto econômico causados pela pandemia de Covid-19.