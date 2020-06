A secretária municipal da Saúde, Márcia Reina, falou a questão; ela espera que com as medidas adotadas, a situação melhore

publicado em 06/06/2020

Márcia Reina, secretária municipal da Saúde, falou sobre o coronavírus no município. (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

O prefeito de Votuporanga, João Dado, e a secretária municipal da Saúde, Márcia Reina, falaram, na manhã de ontem, sobre a situação do coronavírus na cidade. A possibilidade de ser decretado lockdown no município é muito pequena, garantem.

De acordo com Márcia probabilidade de Votuporanga decretar lockdown é pequena porque as medidas adotas pelo Poder Executivo Municipal e pelas demais prefeituras da região devem trazer o impacto positivo. Ela espera que com a colaboração da população, os resultados sejam ainda melhores e, portanto, não sejam necessárias medias mais drásticas.

De acordo com o prefeito João Dado, analisando a curva de casos em Votuporanga, observa-se que na semana de 15 a 22 de maio a cidade apresentava dois pacientes com uso de respirador e um com suspeita da doença.

No entanto, acrescentou, de 23 a 30 de maio, houve uma “explosão de casos”. “Por que? Se no dia 22 tínhamos apenas dois casos com uso do respirador, no dia 30 nós já tínhamos sete casos, um crescimento de mais de 300%. E aí a nossa estrutura de saúde, que tem apenas 10 leitos de UTI na Santa Casa reservados para a Covid, começou a nos trazer uma preocupação adicional”, falou.

Novamente o chefe do Executivo observou que o município passou de um número relativamente tranquilo para, em 15 dias, um crescimento muito significativo nos casos.