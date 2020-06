Principal evento do setor, que movimentou cerca de R$ 3 bilhões em 2019, foi cancelado neste ano e remarcado para 2021

publicado em 13/06/2020

Público confere novidades para o agronegócio expostas na Agrishow 2019, em Ribeirão Preto (SP) (Foto: Érico Andrade/G1)

O cancelamento da Agrishow 2020, maior feira agrícola do país e que movimentou R$ 3 bilhões em 2019, por causa do novo coronavírus cria um cenário incerto para os eventos do agronegócio neste ano.Desde meados de março, diversas feiras do setor suspenderam a realização nas datas previstas por conta da pandemia. A Agrishow, que é realizada em Ribeirão Preto (SP), foi a primeira grande a adiar sua edição, que começaria no fim de abril.

A decisão de cancelar a edição deste ano foi anunciada no último dia 1º. Segundo Francisco Matturro, presidente da Agrishow, a incerteza sobre a estabilização da pandemia foi o principal motivo. “O quadro está absolutamente indefinido”, disse.

“As empresas foram se desmobilizando desde o primeiro adiamento da feira (em março). Não tem como movimentar mais de 800 expositores, cerca de 6 mil trabalhadores sem ter a certeza da realização da feira", diz o presidente da feira que levou cerca de 160 mil visitantes em 2019.