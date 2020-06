47% dos entrevistados acham que a empresa em que trabalha precisará fazer demissões de funcionários devido aos impactos financeiros causados pela pandemia do coronavírus

publicado em 13/06/2020

Pandemia gera incertezas entre profissionais (Foto: Divulgação/G1)

Levantamento mostra que a pandemia aumentou a preocupação dos profissionais de perder o emprego e levará ao adiamento de contratações e promoções nas empresas.Os resultados fazem parte da pesquisa “Gestão de Pessoas no Cenário da Pandemia de Covid-19”, feita pelo Instituto Locomotiva, com o apoio da Acesso Digital e do Grupo Cia de Talentos.O levantamento ouviu 185 profissionais de RH de todo o Brasil, que atuam em empresas nacionais e multinacionais, de segmentos como serviços, bens de consumo, varejo e saúde, entre os dias 14 e 27 de abril.Segundo a pesquisa, há equilíbrio entre quem acredita que as mudanças ocorridas no trabalho por conta da Covid-19 diminuíram ou aumentaram a motivação dos colaboradores, mas quase todos acreditam que os funcionários estão pelo menos um pouco preocupados com a chance de perder o emprego.Mudanças ocorridas no trabalho desde o início da pandemia impactaram na motivação dos funcionários em geral:Diminuíram a motivação: 35%Aumentaram a motivação: 34%Não impactou 31%Quanto você diria que os funcionários da empresa em que trabalha estão preocupados em perder o emprego:Um pouco preocupados: 49%Muito preocupados: 47%Nada preocupados: 4%Os entrevistados dividem-se sobre necessidade de demissões. Quando perguntados se a empresa em que trabalha precisará fazer demissões de funcionários devido aos impactos financeiros causados pela pandemia do coronavírus, os resultados são os seguintes:Provavelmente não: 47%Provavelmente sim: 30%Com certeza sim: 17%Com certeza não: 5%O levantamento mostra que mais de 60% acham que a empresa não fará cortes no plano de benefícios, mas mais da metade dos entrevistados prevê corte de jornada como medida para lidar com o coronavírus. Veja os resultados:Cortes de benefíciosAcredito que não haverá cortes no plano de benefício: 62%Sim, durante e após a pandemia: 20%Sim, durante a pandemia: 19%Redução de salários e jornadaAcredito que a empresa não adotará a redução de salários e de jornada de trabalho: 46%Sim, para parte dos funcionários: 42%Sim, para todos os funcionários: 13%Segundo a pesquisa, mais de 70% afirmam que novas contratações serão adiadas e que promoções e ações de desenvolvimento serão adiadas.Impacto nas contratações de novos funcionários da empresa na percepção dos profissionais de RHSim, as contratações serão adiadas: 71%Sim, as contratações serão canceladas: 18%Não haverá impacto nas contratações: 12%Impacto no desenvolvimento de carreira dos funcionários da empresa na percepção dos profissionais de RHSim, promoções e ações de desenvolvimento serão adiadas: 73%Não: 27%*G1