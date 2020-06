Os novos números do Infosiga SP, sistema de dados do Governo de São Paulo gerenciado pelo programa Respeito à Vida, revelam forte redução dos acidentes e fatalidades de trânsito em todo o Estado

publicado em 24/06/2020

(Foto: Divulgação/Estado de São Paulo)

Os novos números do Infosiga SP, sistema de dados do Governo de São Paulo gerenciado pelo programa Respeito à Vida, revelam forte redução dos acidentes e fatalidades de trânsito em todo o Estado. Em maio, foram registrados 387 óbitos contra 487 no ano passado, queda de 20,5%. A exceção são os motociclistas, com 179 mortes no mês passado contra 167 em 2019, aumento de 7,2%. Acidentes de trânsito, que incluem ocorrências sem vítimas fatais, registraram queda de 28,4% (11,9 mil acidentes em maio deste ano contra 16,6 mil em 2019).



De acordo com os dados do Infosiga SP, houve queda de 14,7% nos acidentes fatais em vias municipais, que concentram 52,5% dos casos. Nas rodovias, a queda foi de 26,9%. Em 10 regiões administrativas do Estado houve redução dos índices.



Meios de transporte

A análise do programa Respeito à Vida indica ainda queda nas fatalidades em todos os modais, com exceção dos motociclistas. Ocorrências envolvendo motos lideram as estatísticas, com 179 casos em maio deste ano, aumento de 7,2% na comparação com 2019 (167 óbitos). Em seguida, aparecem os automóveis com 93 ocorrências contra 117 em 2019, queda de 20,5%.

A maior redução ocorreu entre os pedestres: foram registradas 73 fatalidades contra 130 em maio do ano passado (-43,8%). A queda também foi significativa entre os ciclistas, com 28 ocorrências fatais em maio contra 38 em 2019 (-26,35%).



Perfil da vítima

No mês de maio, jovens com idade entre 18 e 29 anos representaram 31,3% das vítimas. Entre os motociclistas, essa proporção sobe para 48,6%. Em 68% dos casos, as vítimas fatais são os próprios condutores dos veículos. Homens seguem como as principais vítimas dos acidentes (86% do total), e as ocorrências estão concentradas nos finais de semana (51,7%) e no período noturno (54,8%). Cerca de 47% das vítimas faleceram nos hospitais.