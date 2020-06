Por meio de ferramentas de automação, inteligência artificial e capacitação de colaboradores, a Galiás Comunicação criou oportunidade em meio à crise

publicado em 08/06/2020

Seguindo a tendência de grandes empresas, como o Facebook e o Twitter, a Galiás Comunicação anunciou, recentemente, em seus canais online que adotou, permanentemente, o estilo de trabalho home office, no qual os colaboradores exercem suas atividades de casa. Dessa forma, a empresa tornou-se totalmente digital.Segundo um estudo realizado pela Cushman&Wakefield, divulgado pela InfoMoney, 40% das empresas não trabalhavam com o home office e, hoje, pretendem adotar o modelo em definitivo após a pandemia da COVID-19.Para o diretor da agência de marketing digital, Robson Galiás, o trabalho remoto não é uma novidade, pois tem sido praticado pelos colaboradores há mais de um ano, mas foi reforçada pelo isolamento social. De todo o modo, impulsionou, ainda mais, os investimentos em inovações tecnológicas, como a automação e a inteligência artificial, utilizadas para o atendimento e a gestão das plataformas utilizadas pela empresa, que permitiram a tomada de decisão.“Em relação ao home, o que fizemos, agora, em favor da segurança de todos os colaboradores, foi instituir esse formato como oficial. Para isso, aplicamos os serviços de assistência virtual 24 horas e omnichanel da Zenvia, nossa parceira em soluções BOT para canais digitais, de longa data. Além disso, temos um sistema próprio de gestão de trabalho e finanças. Toda a equipe, também, foi munida com equipamento e treinamento para otimização do trabalho”, explicou.GiullianoParaventi, designer gráfico na Galiás, ficou satisfeito com a decisão administrativa. “No começo, como todo mundo, passamos por um processo de adaptação em que reconhecemos os benefícios e as desvantagens do trabalho em casa, mas nos adaptamos, aprendemos novas ferramentas e, principalmente, mantemos nossos filhos e idosos seguros. Isso não tem preço!”, destacou.