Casos de coronavírus e número de mortes no Brasil em 2 de junho

As secretarias estaduais de Saúde confirmam no país 531.768 casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2), com 30.152 mortes. Brasil passou a França em número de mortes

publicado em 02/06/2020

Desde 22 de maio, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados de Covid-19 (Foto: Reprodução/Wikipédia)



O diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan, destacou nesta segunda-feira (1º) que o Brasil foi um dos países com o maior aumento do número de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Também afirmou que o país está entre aqueles que não chegaram ao pico da transmissão.



Desde 22 de maio, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que registravam mais de 1,7 milhão de casos neste domingo (31), segundo balanço global feito pela universidade norte-americana Johns Hopkins.



