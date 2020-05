Local, que ficou quase um mês fechado, foi reaberto nesta terça-feira (5)

publicado em 05/05/2020

Parque da Cultura de Votuporanga é reaberto (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brApós quase um mês fechado, a Prefeitura de Votuporanga reabriu na noite de ontem o Parque da Cultura, complexo formado pelo Centro de Lazer do Trabalhador “Oscar Bottura” e Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfalgali”.Até a tarde de ontem, mesmo depois do último decreto publicado anteontem, o Parque da Cultura de Votuporanga continuava fechado. Para evitar aglomerações, a interdição ocorreu no dia 9 de abril, no entanto, na noite de ontem o local foi reaberto.O isolamento do local tinha como objetivo a proteção da Saúde Pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O espaço estava interditado para o uso da população, incluindo quadras de esportes, parquinho infantil e pistas de caminhada e ciclismo. A interdição foi realizada em conjunto com as Secretarias da Cidade, de Trânsito, Transporte e Segurança e da Cultura e Turismo visando a proteção da saúde pública. A ação de interdição contou ainda com apoio da Polícia Militar que atuou no local para que não acontecesse aglomerações.O Decreto Municipal de anteontem determina que fica obrigatória a utilização de máscara facial pelas pessoas em toda e qualquer atividade realizada externamente às suas próprias residências, inclusive nos transportes coletivos e individuais, sob pena de imposição de multa.