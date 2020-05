Mesmo com feriado, a taxa ficou em 49%

publicado em 22/05/2020

Na capital paulista, onde esta quinta-feira foi feriado antecipado da Consciência Negra (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Dados do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do governo paulista, divulgados hoje (22), mostram que o percentual de isolamento social no estado foi de 49% nesta quinta-feira (21). O resultado está abaixo do mínimo, estabelecido em 55%, considerado pelo governo paulista como satisfatório para diminuir a propagação do novo coronavírus e para evitar um colapso no sistema de saúde. A taxa considerada ideal é acima de 70%.Na capital paulista, onde esta quinta-feira foi feriado antecipado da Consciência Negra, o isolamento foi de 52%, ainda abaixo do recomendado. Na quinta-feira anterior, dia 14, o índice de isolamento foi 49%.O índice de isolamento é baseado em dados de telefonia móvel dos cidadãos, analisados pela SIMI. Segundo o governo do estado, a partir do monitoramento é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.O sistema conta com informações agregadas das operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM sobre o deslocamento das pessoas no estado. Os resultados detalhados podem ser acessados no site.*Agência Brasil