publicado em 15/05/2020

Devido à pandemia de Covid-19, muitos órgãos públicos estão fechados para atendimento presencial, dentre eles o Detran. Com isso, os despachantes tornaram-se uma alternativa segura durante o período de isolamento social para a realização de serviços de utilidade pública.Foi liberado pelo Detran-SP na última quinta-feira (7) a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico, o CRLV-e, de maneira remota. A novidade permitirá que o despachante atenda de forma mais completa a população, pois muitas pessoas apresentam grande dificuldade em conseguir realizar o processo por conta própria.No momento o único serviço disponibilizado é o licenciamento dos veículos, mas espera-se, que em breve, outros serviços corriqueiros também sejam liberados para serem efetuados a distância.O atendimento dos despachantes está, atualmente, sendo feito a distância por meio de telefone, e-mail e WhatsApp. Em casos específicos, onde torna-se necessário o atendimento presencial, os profissionais estão seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, além de trabalhar com horário marcado.