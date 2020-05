O Memorial da América Latina, em São Paulo, vai receber a partir de junho exibições de filmes do projeto "Belas Artes Drive-In no Memorial"

publicado em 28/05/2020

A programação completa do primeiro mês de drive-in ainda não foi divulgada (Foto: Reprodução/Metrópoles)

O Memorial da América Latina, em São Paulo, vai receber a partir de junho exibições de filmes do projeto "Belas Artes Drive-In no Memorial", produzido pelo Petra Belas Artes, em parceria com o Memorial e com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Os filmes serão transmitidos com um projetor e os espectadores permanecem dentro dos seus carros, modalidade de exibição popular no século 20.Com capacidade para 100 carros, o programa está marcado para começar no dia 16 de junho, com duas sessões diárias de quinta a domingo. Os ingressos, que custam R$ 60 por carro com até quatro pessoas, devem ser adquiridos antecipadamente no site do Petra Belas Artes: cinebelasartes.com.br.Segundo um comunicado emitido nesta quarta-feira, 27, as exibições vão ocorrer em qualquer clima, mesmo com frio e chuva. O acesso ao áudio do filme será por meio do rádio dos carros, sintonizado via FM, e há também a opção de escutar por meio de smartphones.A posição dos carros em fila será organizada pela equipe do evento. Carros maiores, do tipo utilitários, serão posicionados na lateral do espaço.De acordo com a produção, os banheiros disponibilizados durante a exibição serão higienizados a cada uso. Aqueles que precisarem das dependências devem usar máscaras e manter o distanciamento social entre outros espectadores e funcionários. Dispositivos de álcool gel estarão disponíveis no local.A programação completa do primeiro mês de drive-in ainda não foi divulgada, mas alguns filmes já foram escolhidos pela curadoria: Batman, O Cavaleiro das Trevas e A Origem, de Christopher Nolan, Laranja Mecânica, O Iluminado, 2001 - Uma Odisseia no Espaço e De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick. Uma semana temática com filmes de Tim Burton terá quatro filmes do diretor e O Gabinete do Dr. Phibes, com Vicent Price. Inédito no Brasil, também estará na programação Apocalipse Now - Final Cut, de Francis Ford Coppola, restaurado e com som remasterizado, com 30 minutos a mais do que a versão original lançada em 1979.*Estadão