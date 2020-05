Do rock ao sertanejo, funk ao pagode, as lives do fim de semana chegam com possibilidade de agradar a públicos diversos

publicado em 15/05/2020

Do rock clássico ao sertanejo, passando pelo funk e o pagode, as lives do próximo fim de semana de maio chegam com grande possibilidade de agradar a públicos diversos. Queen, Rolling Stones, Bruno e Marrone, Lexa e Molejo dão o tom às tardes e noites de sexta, sábado e domingo.As lives ganharam destaque com a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e são um “caminho sem volta”, segundo executivos de empresas patrocinadoras e especialistas em mídia e marketing ouvidos.Pink Floyd - 13h, no Youtube a banda dá sequência uma série de shows memoráveis na íntegra;Queen - 15h, no Youtube o grupo irá transmitir o show feito em tributo a Freddie Mercury, realizado um ano após seu falecimento com a presença de convidados especiais como Metallica e Elton John;The Killers - 16h, no Youtube;Molejo - 20h, no Youtube;Pedro Sampaio - 20h, no Youtube e no Multishow;Ana Carolina - 21h, no Youtube.Lexa - 16h, no Youtube;Zé Neto e Cristiano - 18h, no Youtube;Paulo Ricardo - 16h, no Youtube;Bruno e Marrone - 21h40, no Youtube.Diogo Nogueira - 12h, no Youtube;Rolling Stones - 16h, no Youtube será transimitida a apresentação histórica da banda em Havana, Cuba, em março de 2016.Wesley Safadão e Raça Negra - 16h, no Youtube;Simone - 18h, no Instagram.*CNN Brasil