O número representa 40,6% do total de casos confirmados no Brasil; nas últimas 24h, 9.277 pessoas se recuperaram da doença; as informações foram atualizadas até as 19h desta quinta-feira (21)

publicado em 22/05/2020

(Foto: Imagem Ilustrativa)

O número de recuperados do coronavírus no Brasil cresce a cada dia. Nesta quinta-feira (21), o Ministério da Saúde confirmou que 125.960 pessoas já se recuperaram da doença, número que representa 40,6% do total de casos (310.087). Outros 164.080 pacientes estão em acompanhamento médico. As informações foram atualizadas até as 19h pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país.O Governo do Brasil, junto às secretarias de saúde estaduais e municipais, está cuidando de todos. São realizados investimentos constantes em ações e serviços, aquisição de insumos, respiradores, equipamentos e EPIS, além da habilitação de leitos de UTI. Nesta quinta-feira (21), a pasta habilitou mais 202 leitos de UTI exclusivos para pacientes graves ou gravíssimos da doença. Somente na última semana foram 2.554 habilitações. Cada leito recebe o dobro do valor por diária de internação.Desde abril, já foram 6.344 habilitações, com repasses federais de R$ 911,4 milhões, pagos em parcela única, aos estados e municípios. A pasta também tem liberado recursos para auxiliar estados e municípios a enfrentarem a pandemia, com o intuito de garantir a estrutura necessária ao atendimento dos pacientes.Até o momento, o país registra 18.508 óbitos, sendo que 1.188 foram registrados nos sistemas de informação oficiais do Ministério da Saúde nas últimas 24h, apesar de a maioria ter acontecido em outros dias. Isso porque as notificações ocorrem apenas após a conclusão da investigação dos motivos das mortes. Desse total, 311 mortes ocorreram, de fato, nos últimos três dias e outras 3.534 estão em investigação.Atualmente, a doença circula em pouco mais da metade dos municípios brasileiros, mas a maior parte não registra nenhum óbito.