Marcas estão entre as maiores fabricantes de veículos comerciais do país

publicado em 27/04/2020

Fábrica de caminhões da Volkswagen (Foto: Divulgação)

Volkswagen e Scania, duas das maiores fabricantes de caminhões e ônibus do Brasil, retomaram a produção em suas fábricas nesta segunda-feira (27), após cerca de 1 mês de paralisação por conta da pandemia de coronavírus.Juntas, elas possuem 36,9% do mercado de caminhões e 23,6% do segmento de ônibus.A Volkswagen, vice-líder nas duas categorias, havia interrompido a fabricação de veículos comerciais em Resende (RJ) em 25 de março.O retorno, no entanto, será gradual, e com redução de jornada e salário em 25%. Dos 4,5 mil funcionários, 1.000 retornaram ao trabalho nesta segunda.Para aqueles que estão trabalhando, a empresa diz que adotou medidas preventivas, como higienização dos ônibus fretados e redução do número de usuários em cada veículo, restrição da capacidade dos restaurantes, uso de máscaras e equipamentos de proteção individual específicos para cada atividade, entrega de máscaras descartáveis para visitantes e motoristas, entre outros.A Scania, quarta maior fabricante de caminhões e ônibus do país, também retomou as atividades de forma parcial em São Bernardo do Campo (SP).A empresa disse que fez alterações nos ônibus fretados, portarias, restaurantes, além de ter criado um segundo turno, para reduzir a aglomeração na fábrica. Por fim, a Scania afirmou que criou uma linha direta 24 horas com o departamento médico para atendimento dos colaboradores.A Volvo, terceira marca que mais vende caminhões, e que tinha previsto o retorno da produção para esta segunda-feira (27), decidiu adiar o reinício das operações em uma semana.Agora, parte dos 3,7 mil funcionários da unidade de Curitiba, devem voltar ao trabalho na próxima segunda-feira, 4 de maio. Eles aprovaram a redução de 25% na jornada de trabalho e no salário. Outra parte dos funcionários terá os contratos suspensos.*G1.com