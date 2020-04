Levando em conta as principais transmissões ao vivo e cifras divulgadas pelas próprias equipes dos artistas

publicado em 09/04/2020

Desde 28 de março, quando Gusttavo Lima fez sua live de quarentena no YouTube, as transmissões on-line de shows viraram assunto e um programa ótimo para curtir em casa.Segundo levantamento, estas são as cifras somadas das doações de nove das principais lives via YouTube, Facebook e Instagram:R$ 960 mil1,4 mil toneladas de alimentos (*)(*) não foi levada em conta a quantidade arrecadada por Gusttavo Lima. A assessoria do cantor não informou qual foi a doação exata de alimentos.As doações feitas por fãs foram declaradas pelas equipes dos próprios artistas. Veja a lista completa no fim desta reportagem.Também foram registradas doações de:60 mil sabonetes210 mil máscaras de EPI hospitalar10 mil gazes hospitalares1 caminhão de snacks10 mil frascos de álcool gel200 cursos pra área de saúde3 mil quentinhasAs lives do levantamento foram feitas entre 28 de março e 5 de abril. São as de Gusttavo Lima, Hungria, Jorge e Mateus, Léo Santana, Tiee com participação de Ferrugem, Lucas Lucco, Xand Avião e do evento Villa Mix Esperança.Gusttavo Lima já começou, segundo a equipe do cantor, a entregar as doações para a Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, a Comunidade Luz da Vida, a Legião da Boa Vontade, o Grupo Fraterno Paulo de Tarso, a Creche Dona Judith e a Fazendinha do Senhor Jesus, em Goiás.Segundo a assessoria de Gusttavo, 11 instituições devem receber as doações: "Porém, quando foi lançada a 'corrente do bem,' começaram a vir mais e mais doações, então atenderá um número maior."Durante sua live, Xand Avião anunciou os nomes de doadores e cada doação. Em muitos casos, ele se mostrava surpreso. "É sério isso?", perguntava, antes de anunciar a doação. Em uma publicação no Instagram, ele agradeceu "a nação aviãozeira".O valor em dinheiro será doado para o Instituto da Primeira Infância, em Fortaleza. Já as toneladas de alimentos e produtos não perecíveis, além de álcool em gel, serão distribuídos na região de origem de cada doador.As doações arrecadadas na live de Tiee e Ferrugem irão para instituições como Ação da Cidadania, UNICEF, Cruz Vermelha Brasileira e Médicos Sem Fronteiras, segundo informações da assessoria dos cantores de samba e pagode.O Villa Mix Esperança fará sua doação em dinheiro para a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Jorge e Mateus ainda não anunciaram oficialmente os destinos de suas doações.Gusttavo Lima (live em 28 de março)R$ 100 milDezenas de toneladas de alimentos, álcool em gel e outros itens que serão destinados a hospitais e instituições de caridadeHungria (live em 3 de abril)R$ 80 mil (valor de todas as doações)Leo Santana (live em 4 de abril)Mais de 40 toneladas de alimentos arrecadados (4 mil cestas básicas)Luccas Lucco (live em 4 de abril)R$ 214 mil (somando os boletos gerados e as doações das empresas)1 tonelada de arroz para ser distribuído para famílias da cidade Patrocínio, em Minas GeraisXand Avião (live em 4 de abril)R$ 322 mil455 toneladas de alimentos1500 cestas básicas3 mil quentinhasJorge e Mateus (live em 4 de abril)172 toneladas de alimentos10 mil frascos de álcool gel200 cursos pra área de saúdeVilla Mix Esperança (live em 5 de abril)512,5 toneladas de alimentosR$ 250 mil1.737 cestas básicas60 mil sabonetes210 mil máscaras de EPI hospitalar10 mil gazes hospitalares1 caminhão de snacksTiee com Ferrugem (live em 5 de abril)40 toneladas de alimentosMarília Mendonça (live em 8 de abril)225 toneladas de alimentos2 toneladas de produtos de limpeza250 quilos de pão de queijo260 litros de refrigerante100 litros de tinta2 toneladas de argamassa50 metros de piso*G1.com