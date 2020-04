Uma escalada para o ativo já era prevista

publicado em 24/04/2020

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda de 1,26%, aos 79.673,30 pontos nesta quinta-feira, 23, após Sérgio Moro avisar que deixará o governo, caso Bolsonaro troque o diretor-geral da Polícia Federal. Também em consequência desse anúncio, o dólar terminou o dia com alta de 2,2%, a R$ 5,5287, após bater em R$ 5,53 - um novo recorde nominal (quando não se desconta a inflação) para a moeda americana.Logo após a notícia, o Ibovespa, principal índice do mercado de ações do Brasil, chegou a cair mil pontos, mais de 2%, e voltou ao patamar de 78 mil pontos, por volta das 14h30. No início do dia, a Bolsa operava em alta e tinha de ganho de 1,5% - na máxima, antes do anúncio de uma possível saída de Moro, ela subia aos 81.887,56 pontos.Uma escalada para o ativo já era prevista. Nesta quinta, o dólar começou em alta de quase 1%, a R$ 5,42, e recuou para R$ 5,40 somente após uma ação do Banco Central. Já no final da manhã, ele tornou a subir e ficou acima de R$ 5,45. O movimento de valorização seguiu na parte da tarde e às 16h, a moeda subia a R$ 5,49 - 17 minutos depois, ela alcançou os R$ 5,50. A nova máxima de R$ 5,53 foi atingida às 16h58, minutos antes de encerrar o pregão.*Agência Estado