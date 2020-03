Nesta semana, novas mudanças restringem as entradas na Estância Turística de Santa Fé do Sul

publicado em 25/03/2020

Entradas e saída de Votuporanga não serão fechadas. (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brDiferentemente de Santa Fé do Sul, a Prefeitura Municipal de Votuporanga não pensa em fechar as entradas da cidade. O prefeito João Dado falou sobre a questão em entrevista à rádio Cidade FM.Conforme Dado, não há previsão para essa medida. “Não temos essa previsão por um motivo que é razoabilidade. Se eu fechar uma determina entrada ou saída da cidade – e Votuporanga tem 12 – eu estaria impedindo o ir e vir, que é um direito constitucional das pessoas”, disse.O gestor público ainda acrescentou: “se a pessoa quer se matar por estar se locomovendo, ela vai se matar; um suicídio, a pessoa vai se suicidar, e não tem o que fazer, nós não temos como comandar”.Nesta semana, novas mudanças restringem as entradas na Estância Turística de Santa Fé do Sul. Serão três livres acessos alternativos com monitoramento no município: Rodovia Euclides da Cunha (UniFunec), Rodovia dos Barrageiros (Três Fronteiras) e Avenida Conselheiro Antonio Prado sentindo Rubineia. Essa é mais uma medida para conter o Coronavírus.“A princípio a entrada que dá acesso a Rubineia ficaria bloqueada, mas o Departamento de Estradas de Rodagem (DRE) não permitiu, então essa entrada foi liberada, mas será monitorada”, ressaltou o diretor de Conservação do Município, Thiago Campos.Nas entradas liberadas todos os carros são monitorados antes de entrar na cidade, e são abordados para informações como, origem, estado de saúde, onde permanecerá. Moradores de cidades vizinhas, que trabalham em Santa Fé e prestadores de serviços tem acesso normalmente.