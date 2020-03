A Itália também registrou até o momento, mais de 11 mil mortes pela doença

publicado em 30/03/2020

Pedestre com máscara na frente do Coliseo, em Roma, na Itália (Foto: Yara Nardi/Reuters)

Itália registrou desde o início da pandemia de coronavírus mais de 100 mil casos confirmados de Covid-19, informaram nesta segunda-feira (30) as autoridades de saúde do país.A Itália também registrou, até o momento, ao menos 11.591 mortes pela doença. Entre domingo e segunda foram 812 mortes.Segundo país mais atingido no mundo pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, a Itália registrou uma queda no número de contágios nas últimas 24 horas: 4.050. A menor taxa desde o dia 17 de março. No total, são 101.739 infectados.*G1,com