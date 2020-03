Rede Corona de Testes será integrada por 17 laboratórios ligados à Universidade de São Paulo; Doria anuncia doação de R$ 96 milhões de empresas

publicado em 23/03/2020

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira a criação da Rede Corona de Testes, com capacidade para realizar 2 mil testes por dia, a partir de quarta-feira. O sistema será integrado por 17laboratórios ligados à Universidade de São Paulo, com apoio do Instituto Butantan.Vamos testar, testar e testar, disse ao anunciar a medida.Segundo o governador, há 2.300 leitos de UTI disponíveis neste momento para o atendimento de paciente de coronavírus no estado.O governador aproveitou a coletiva para informar que o médico David Uip, chefe do centro de contingência contra o coronavírus no governo de São Paulo, foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês nesta segunda-feira para a realização de exames. Ainda não há a confirmação de que ele esteja com o coronavírus.Diante do resultado, poderemos nos manifestar de forma mais clara e objetiva, completou o governador.Doria anunciou medidas no âmbito das concessionárias de água, energia e gás. A Sabesp distribuirá 1.200 caixas d'água para moradores da favela Paraisópolis, uma das maiores da cidade.Ele também disse que estão suspensos cortes de fornecimento de gás até 31 de maio para alguns segmentos de consumidores, entre eles, os imóveis residenciais, comerciais e hospitalares, pela Comgás.O governador de São Paulo afirmou que participou de uma reunião nesta segunda-feira com empresários do estado, que culminou em uma doação de R$ 96 milhões por 28 empresas para a compra de equipamentos de saúde, de cestas básicas e de auxílio em serviços como de segurança.Fonte: Globo.com