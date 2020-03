A ação foi adotada em consonância com o pedido das autoridades públicas com uma estratégia de conter o avanço da do coronavírus

publicado em 19/03/2020

Elenco tem Rodrigo Pandolfo, Paulo Gustavo e Mariana Xavier (Foto: Divulgação)

Após o anúncio do cancelamento das estreias de cinema previstas para essa semana, algumas salas de cinema de Rio Preto colocaram em cartaz o filme brasileiro "Minha Mãe é Uma Peça 3".O longa, que teve sua estreia em dezembro de 2019, foi colocado em cartaz no Cinépolis do Shopping Iguatemi e do Plaza Avenida, ambos com três horários de exibição. No mês de fevereiro, o filme havia se tornado a segunda maior bilheteria do cinema nacional.Neste terceiro longa, a personagem Dona Hermínia vai encarar uma nova fase em sua vida. Sua filha, Marcelina (Mariana Xavier), está grávida e o seu filho Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai se casar.A franquia Minha Mãe é Uma Peça é baseada no espetáculo de mesmo nome, criado e estrelado por Paulo Gustavo e que levou milhões de espectadores ao teatro ao longo dos anos em que ficou em cartaz. Juntos, os dois primeiros filmes levaram mais de 13 milhões de pessoas aos cinemas, com uma arrecadação total de R$ 173.798.332, segundo informações do portal Filme B.Apesar de ainda estarem abertos ao público, os cinemas do Plaza, Iguatemi e Cidade Norte estão com número de salas reduzido. O Plaza e o Iguatemi funcionam com 5 salas de exibição, enquanto o Cidade Norte disponibiliza apenas uma.Na terça-feira, a Cinematográfica Araújo, que administra o Multiplex Riopreto Shopping, já havia anunciado o fechamento de todas suas salas. A ação foi adotada em consonância com o pedido das autoridades públicas como uma estratégia de conter o avanço da transmissão do coronavírus.*Diário da Região