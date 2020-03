Servidora acredita que ladrão tinha intenção de furtar estoque de álcool gel, mas no local só havia um pote; nenhum suspeito foi preso

publicado em 17/03/2020

Litro de álcool gel foi levado da farmácia do SAE em Porto Velho (Foto: Diêgo Holanda/G1)

Uma farmácia pública do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), região central de Porto Velho-RO, foi alvo de arrombamento e furto nesta terça-feira (17) em Porto Velho. De acordo com uma servidora da unidade, o único objeto levado pelo ladrão foi um litro de álcool gel.O álcool gel 70° está em falta nas farmácias comerciais de Porto Velho-RO e também em outros estados do Brasil. Isso porque o uso do higienizador nas mãos é indicado para matar o coronavírus, que no Brasil já infectou mais de 300 pessoas até esta terça-feira.A assistente administrativa do SAE da Prefeitura de Porto Velho, Eluana da Silva, contou que percebeu um vidro da farmácia quebrado ao chegar para trabalhar e descobriu que o ambiente havia sido invadido.Quando o estoque foi conferido, não foi notada nenhuma falta nos medicamentos da unidade, que atende pacientes com HIV e hepatites. A Polícia Militar (PM) foi chamada no local e a ocorrência foi registrada na 3ª delegacia de Polícia Civil, onde será investigada.*G1