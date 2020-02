É esperado fluxo intenso nas estradas a partir do início da tarde desta sexta-feira (21)

publicado em 21/02/2020

Rodovias de São Paulo receberão 2,4 milhões de veículos no carnaval (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Cerca de 2,4 milhões de veículos devem passar pelas rodovias de acesso a Região Metropolitana de São Paulo durante o feriado de Carnaval, segundo estimativa da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). É esperado fluxo intenso nas estradas a partir do início da tarde de hoje (21). Na volta do feriado, o pico deve ser a partir da tarde de terça-feira (25) e na manhã de quarta-feira (26).Pelo corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, a previsão é que passem 1,2 milhão de veículos tanto em direção ao Alto Tietê, Vale do Paraíba, Campos de Jordão, litoral norte e Rio de Janeiro, como em fluxo de chegada à capital paulista.As rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, ligação da região metropolitana com o meio oeste paulista, devem receber aproximadamente 779 mil veículos ao longo do feriado prolongado.Pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, o fluxo entre a capital e a Baixada Santista deve ficar entre 360 mil e 550 mil veículos.Enquanto o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, por onde passam os veículos que transitam entre a capital paulista e a região de Campinas, devem passar aproximadamente 964 mil veículos até a quarta-feira (26).Fonte: Agência Brasil