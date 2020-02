O capitão das arenas tinha 57 anos e enfrentava um câncer agressivo na garganta

publicado em 04/02/2020

Asa Branca em visita à sede do Diário em maio de 2018 (Foto: Reprodução/Mara Sousa)

Morreu na tarde desta terça-feira, 4, o ex-locutor de rodeios Waldemar Ruy dos Santos, que ficou conhecido por seu nome artístico, Asa Branca. A informação foi confirmada nas redes sociais oficiais do ex-locutor. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro.O capitão das arenas tinha 57 anos e enfrentava um câncer agressivo na garganta. Ele estava internado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp). A situação era complicada porque, além da doença, ele era portador do vírus HIV desde 1999 e tinha oito válvulas implantadas na cabeça em decorrência de uma hidrocefalia causada pela criptococose, a doença do pombo.Asa Branca nasceu em Turiúba, em 19 de abril de 1962. Entrou nas arenas pela porteira da frente, montando em touros, mas a carreira de peão foi interrompida quando o chifre de um animal furou um de seus pulmões.Sem poder montar, Asa Branca passou de peão a narrador e tornou-se a principal atração dos rodeios, destacando-se pela forma como narrava as montarias, sempre inovando. O helicóptero, uma de suas marcas registradas, quase sempre estava presente em suas entradas triunfais nas arenas.Chegou a apresentar programas de televisão, como o Som Brasil e o especial Amigos, ambos da Rede Globo. Marcou presença também em novelas, entre elas O Rei do Gado, um dos grandes sucessos da emissora. Também participou de inúmeros programas de TV, especialmente os dominicais, como o Domingão do Faustão (Globo) e o Domingo Legal (SBT), na época apresentado por Gugu.Em 2013, Asa Branca contraiu criptococose, a doença do pombo, que atinge o sistema nervoso. Na época, chegou a ficar internado por 83 dias, passou por seis cirurgias no cérebro, onde foram colocadas oito válvulas.Recentemente, o ex-locutor enfrentou o mais cruel golpe em sua saúde: descobriu um câncer na garganta, que se espalhou pela face. A doença, já em estado terminal, era agravada por sua condição de portador de HIV e pelas válvulas na cabeça. Ele não podia passar pelas sessões de quimioterapia, já que poderia não resistir ao tratamento.BiografiaA vida de Asa Branca sempre foi cercada de polêmicas envolvendo abuso de drogas e prostituição. Não por acaso, a história rendeu um livro, escrito pelo jornalista Raul Marques, de Rio Preto. No lançamento, em São Paulo, Asa Branca, mesmo debilitado, deixou sua casa em Guarulhos para acompanhar a cerimônia. De cadeira de rodas, posou para fotos e deu atenção aos fãs e amigos.Fonte: Diário da Região