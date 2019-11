Com o bolo Paixão de Frutas Vermelhas, a moradora do Parque Guarani conquistou o concurso do Grupo Cidade de Comunicação

publicado em 30/11/2019

Amigos e familiares de Rosimeire celebram a vitória da "Nova Dona do Pedaço" (Foto: Fábio Ferreira/ A Cidade)

Fábio Ferreira



Depois de uma votação muito acirrada que reuniu as 10 receitas mais gostosas de bolo enviados ao Grupo Cidade de Comunicação, Rosimeire Maria do Nascimento Pereira, de 46 anos, com o bolo “Paixão de Frutas Vermelhas”, sagrou-se a grande campeã do concurso “A Nova Dona do Pedaço”. Rosângela Botelho, com o bolo “Tiramissu”, e Giovanna Belmonte Silva, com o bolo “Surpresa de Ferrero Rocher” com Decoração de Frutas, foram as demais premiadas com o 2º e 3º lugar, respectivamente.

O evento, que ocorreu na manhã deste sábado no Café dos Três, parceiro e incentivador do concurso, reuniu além dos finalistas, dezenas de pessoas, entre amigos, familiares e patrocinadores que foram acompanhar a grande final. A escolha dos vencedores passou pela avaliação de sete jurados escolhidos pelo Grupo Cidade de Comunicação. Eles deram as notas de 5 a 10 para cada bolo que foi apresentado no concurso.

A campeã Rosimeire Pereira leva pra casa o maior prêmio: um fogão, uma batedeira planetária, 1 vale-compra no valor de R$ 300 no Supermercado Dona Nena e um jogo de assadeiras. Seu bolo “Paixão de Frutas Vermelhas” recebeu somada as notas dos sete jurados a pontuação total de 67,98.

A vice-campeã Rosângela Botelho ficou com 63,81 pontos e faturou um microondas, uma panela de pressão e um kit especial de utensílios para confeitaria. Já a terceira colocada, Giovanna Belmonte Silva, somou 63,41 pontos e ganhou um liquidificador semi industrial, um ferro de passar e um Curso de Panetone Esculpido Boneco de Neve da cake designer Rosmary. Todos os demais participantes também foram premiados por estarem entre os 10 finalistas.

Além da maior premiação e o título de “A Nova Dona do Pedaço”, a grande vencedora Rosimeire Pereira passa a ter o seu bolo campeão com o seu nome como uma das opções do cardápio do Café dos Três. Os bolos de Rosângela Botelho e Giovanna Silva também estarão disponíveis no cardápio a partir da próxima semana para os clientes apreciarem os bolos mais votados.



Patrocinadores

O Grupo Cidade de Comunicação, através do jornal A Cidade e as rádios Cidade 94,7 FM e Cidade 88,5 FM de Cardoso, agradece todos os incentivadores, patrocinadores e apoiadores deste grande evento que agitou a cidade e a região nas últimas semanas. Foram centenas de inscrições computadas e o resultado final muito positivo. O Grupo Cidade de Comunicação já projeta em um futuro breve um novo concurso para conhecer mais talentos de Votuporanga e região. Sigam nossas redes sociais e acompanhem os próximos eventos. Vem muito mais por aí.

Nosso muito obrigado a Oral Sin, Magrass, Mini Mercado Dona Nena, Café dos Três, Sobrancelharia CS, Restaurante Fukkatsu Sa Semasu, Chita de Luxo, Dia a Dia Presentes e Utilidades, Villagio Turismo, THP Refrigeração e Utilidades, Mercadão dos Óculos, Lê Calçados e Simone Enxovais, Mil Utilidades, Mar Rio, Gerson Pneus, Farmácia Santa Luzia, Kamila Doces e Festa, Dr. Home, Ótica Titanium, Móveis Popular, Dagi Perfumes e Cosméticos e Alessandra e Milene Criações.

Os 10 finalistas

Janne Elizandra da Silva – Bolo Gelado de Abacaxi com Coco

Isabel Cristina de Oliveira Janascoli – Bolo Ninho Trufado com Morangos

Giovanna Belmonte Silva – Bolo Surpresa de Ferrero Rocher com Decoração de Frutas

Aparecida de Castro Oliveira Garcia – Bolo de Pistache com Geleia de Framboesa

Alessandro Caldeira Cavalari – Bolo Mousse de Brigadeiro com Café e Creme de Amendoim

Leda Maria Ferreira do Vale – Bolo Fubá Super Fofo com Cobertura de Goiabada

Priscylla Thábata Formenton – Bolco Supreme de Paçoca e Brigadeiro

Rosângela Botelho – Bolo Tiramissu

Rosimeire Maria do Nascimento Pereira – Bolo Paixão de Frutas Vermelhas

Simone Cristina do Nascimento Lemes – Bolo Camadas



Os jurados

Isa (Chocolateria da Isa)

Micheli (Café dos Três)

Rosmary (Cake Designer)

Juliano Bombom (Influencer Digital)

Natália (Mercadão dos Óculos)

Dra. Priscila (Oral Sin)