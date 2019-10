Ao todo, 41 moradores já foram infectados pelo vírus da doença em 2019.

publicado em 01/10/2019

Vacina contra o sarampo está disponível em Rio Preto — Foto: Reprodução/TV TEM

A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto (SP) divulgou na tarde desta terça-feira (1º) mais 11 casos positivos de sarampo na cidade neste ano. Ao todo, há 41 registros da doença no município.O sexo e a idade de todos os pacientes não foram divulgados, mas a pasta informou que dois deles são crianças menores de seis meses.De acordo com a Secretaria de Saúde, 76% dos casos positivos de sarampo foram registrados em crianças menores de 1 ano, sem histórico de vacinação, e 40% em adultos não vacinados.Ao todo, 65% das pessoas infectadas pelos vírus não tinham sido vacinadas com a tríplice viral, indicada para proteger o organismo contra os vírus do sarampo, caxumba e rubéola.Ainda segundo a pasta, a vacina está disponível nas 27 unidades de saúde de Rio Preto. Pessoas que ainda não se vacinaram devem procurar a unidade de saúde e atualizar sua carteira de vacinação.Para tentar evitar novos contágios, o Ministério da Saúde orienta que os municípios realizem a vacinação de todas as crianças de seis meses a menores de 1 ano em todo país.A medida preventiva deve alcançar 1,4 milhão de crianças, que não receberam a dose extra, chamada de ‘dose zero’, além das previstas no Calendário Nacional de Vacinação, aos 12 e 15 meses.