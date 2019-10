Manchas de petróleo cru já atingiram mais de 160 localidades em todos os estados do Nordeste desde 30 de agosto.

publicado em 16/10/2019

Manchas de óleo chegam à praia da Pituba, em Salvador — Foto: Alan Oliveira/G1 BA

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (16) ter recolhido 200 toneladas de resíduos de óleo em praias do Nordeste. A empresa diz que, desde 12 de setembro, mobilizou 1,7 mil agentes ambientais para a limpeza das praias e 50 funcionários para planejar a resposta ao desastre ambiental.Segundo laudo da Petrobras e da Universidade Federal da Bahia, o material é petróleo cru da Venezuela.Análise de imagens de satélite do Ibama não localiza manchas de óleo na superfície do oceanoComo ficam viagens e passeios para praias atingidas por manchas de óleo no Nordeste?As manchas de petróleo cru já atingiram mais de 160 localidades em todos os estados do Nordeste desde 30 de agosto. Doze unidades de conservação ambiental foram atingidas, conforme o último balanço.Segundo a empresa, as toneladas de resíduos recolhidas são uma mistura de óleo e areia."A Petrobras reforça que o óleo nas praias do Nordeste não tem origem nas operações da companhia e os custos das atividades de limpeza serão ressarcidos, conforme informado pelo Ibama", informou a empresa."A atuação da Petrobras na limpeza das praias é feita por solicitação e coordenação do Ibama, órgão responsável pela estratégia de contenção do óleo. Desta forma, estabeleceu-se uma rotina de comando coordenado, onde as decisões estratégicas de resposta são tomadas pelo Ibama, com apoio técnico da Petrobras", ainda de acordo com nota divulgada pela empresa.