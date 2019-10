Realizado pelos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gastronomia, evento contou com a participação de alunos e empresários convidados

publicado em 17/10/2019

Com uma plateia cheia, alunos e empresários convidados se inspiraram e absorveram os conhecimentos e experiências de Scaldelai (Foto: Unifev)

Conhecido em todo o Brasil por suas palestras motivacionais, Marcos Scaldelai foi a atração principal, na última terça-feira (dia 15), no VI Congresso de Negócios da UNIFEV. O evento, realizado no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, fez parte de uma rica programação de atividades que integra a Semana Acadêmica dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gastronomia, que segue até hoje à noite (dia 17).Com uma plateia cheia, alunos e empresários convidados se inspiraram e absorveram os conhecimentos e experiências de Scaldelai. Entre os presentes estavam o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues; e a coordenadora do curso de Gastronomia, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini.Scaldelai presidiu a Bombril com apenas 36 anos de idade, foi mencionado pela Forbes como um dos 12 jovens executivos de maior sucesso no Brasil, em outubro de 2014, além de ser autor dos best-sellers: 99,9% não é 100%: seja o no 1 na vida profissional e nos negócios com a estratégia de quem chegou lá aos 36 e Vendedor Falcão: visão, velocidade e garra para vencer. Na oportunidade, falou sobre suas experiências empreendedoras e o lançamento do seu último livro Indispensável, imbatível e invencível: estratégias para se destacar, gerar resultados e ter o reconhecimento que você merece. Também enfatizou o poder da ousadia e a necessidade da constante reinvenção empresarial para saída da zona de conforto e promoção do negócio. “Quem não é visto não é lembrado”, declarou.Para o Reitor da Instituição, é de máxima necessidade a orientação empreendedora aos alunos. “É muito importante que a gente tenha essa preocupação com o empreendedor e com o empreendedorismo, porque do jeito que o mercado de trabalho anda, é muito significativo que o aluno se posicione”.A Semana Acadêmica contou ainda com a presença do Instituto As Valquírias, de São José do Rio Preto, com o tema Resultados de impacto e empreendedorismo social. A programação também abrangeu palestras sobre educação financeira, ações solidárias e atividades práticas, entre outras.