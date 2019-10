Acidente aconteceu na segunda-feira (7) e vítima não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira (10).

publicado em 11/10/2019

Idoso estava internado no Hospital de Base de Rio Preto — Foto: Reprodução/ TV TEM

Um idoso de 85 anos morreu nesta quinta-feira (10) ao ser atropelado pelo próprio carro, em Mirassolândia (SP). O acidente aconteceu na segunda-feira (7) e a vítima estava internada em um hospital em São José do Rio Preto (SP).Um boletim de ocorrência registrando a morte do idoso foi feito pelo Hospital de Base. De acordo com o boletim, o veículo estava na própria garagem e a suspeita é de que o idoso Aurélio Rossi tenha deixado o carro engatado, mas esquecido de acionar o freio de mão.A vítima deu entrada no hospital com trauma no rosto e hematomas pelo corpo. O idoso era trabalhador rural. A Polícia Civil de Mirassolândia deverá abrir um inquérito para apurar as causas do acidente.