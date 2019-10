Segundo a polícia, morador alegou que matou vítima enforcada após identificar que ela tinha furtado o celular e dinheiro da residência.

publicado em 05/10/2019

Uma equipe foi até o local e, na sequência, o homem levou até onde o corpo da vítima estava (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso após ligar para a Polícia Militar e confessar que havia matado o suspeito de ter furtado um celular e dinheiro da sua casa, na madrugada de sábado (5), em Araçatuba (SP).De acordo com a polícia, o homem afirmou que no começo da semana teve a casa furtada e que descobriu quem foi, sendo um conhecido.Com isso, ele alega que chamou o suspeito para tomar cerveja e, no caminho de volta, entre os bairros Porto Real e São José, o arrastou para um matagal e o matou enforcado.Ainda segundo a polícia, logo após o crime, o morador acionou a PM e disse que aguardava os policiais na casa.Uma equipe foi até o local e, na sequência, o homem levou até onde o corpo da vítima estava. Na sequência, ele foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado.