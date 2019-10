Doações, que serão encaminhadas ao Hospital de Amor de Barretos, podem ser feitas no Núcleo de Práticas Jurídicas, na Cidade Universitária, até o dia 15 de novembro

publicado em 17/10/2019

Curso de Direito da UNIFEV realiza campanha para arrecadação de gelatinas (Foto: Unifev)

Por mais um ano, o curso de Direito da UNIFEV está arrecadando gelatinas para serem doadas ao Hospital de Amor de Barretos. A campanha, que conta com a parceria do Lions Clube de Nhandeara, segue até o dia 15 de novembro.Os interessados em contribuir devem realizar as doações diretamente no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Instituição, localizado na Cidade Universitária. Somente no ano passado, foram arrecadadas 16 mil caixinhas de gelatina.De acordo com o responsável pelo projeto e docente da graduação, Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho, a campanha, já tradicional no curso de Direito, reforça o compromisso da Instituição em desenvolver trabalhos socialmente responsáveis junto à comunidade de Votuporanga e região.Mais informações podem ser obtidas diretamente no NPJ ou pelo telefone (17) 3422-2828.