Renda é referente ao Leilão de Gado, realizado em agosto, no salão paroquial da cidade

publicado em 08/10/2019

O dinheiro foi entregue para o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O mundo precisa de gente que se preocupa com o próximo. Que se dedica à uma causa. Que se envolva por altruísmo. E, em Cosmorama, a solidariedade é marca registrada da população, que ajuda a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região.A Comissão de Voluntários realiza anualmente Leilão de Gado em prol ao Hospital, com 100% da renda revertida para os pacientes do Sistema Único de Saúde. Neste ano, a edição ocorreu em agosto, no salão paroquial e atraiu grande público.A generosidade foi além da doação de animais. Os voluntários receberam mantimentos para o almoço, o que possibilitou que fossem servidos gratuitamente arroz, feijão gordo, mandioca e salada.Com toda essa dedicação e muito amor, o resultado não poderia ser diferente. O evento arrecadou R$23 mil, que serão utilizados na manutenção dos atendimentos com qualidade e humanização. “Conseguimos esta renda através da união da população de Cosmorama. Sem apoio da sociedade e dos voluntários, nada disso seria possível. Agradecemos muito a todos que trabalharam, que almoçaram conosco, que arremataram animais. Tudo tinha um propósito, que foi de auxiliar o Hospital que nos assiste tão bem”, disse o coordenador do Leilão, Renam Dias da Silveira.O dinheiro foi entregue para o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana. “Agradecemos o empenho de todos, principalmente dos voluntários. Cosmorama é uma cidade muito parceira, que realiza arrastões e outros eventos em prol à Instituição. Mais do que promover, eles realmente se esforçam, fazem acontecer e o resultado vem. Em nome de nossos pacientes, nosso muito obrigado”, finalizou o provedor.