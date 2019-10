Partido de Bolsonaro, PSL está rachado em duas alas: uma bolsonarista e a outra ligada ao presidente da legenda. Bolsonaro disse ainda que deve apoiar de 30 a 40 candidatos a prefeito.

publicado em 26/10/2019

O presidente Jair Bolsonaro falou com jornalistas no hotel em que estava hospedado, em Pequim, antes de viajar para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes — Foto: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã (horário local de Pequim) deste sábado (26) que pode ser um "presidente sem partido". Ele falou com jornalistas ao deixar o hotel na capital chinesa e partir para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A viagem faz parte do giro de Bolsonaro pela Ásia e Oriente Médio.O PSL, partido do presidente, passa por uma crise interna, que se acirrou nas últimas semanas após desentendimentos entre Bolsonaro e políticos da legenda. A disputa gerou uma divisão em duas alas: a bolsonarista, ligada ao Palácio do Planalto, e a bivarista, fiel ao presidente do PSL, deputado Luciano Bivar (PE).Jornalistas que acompanhavam o presidente em Pequim questionaram se ele cogita trocar de partido. Bolsonaro respondeu: "Não, não. Eu posso ser presidente sem partido."O presidente disse ainda que não teria problema ele ter ou não uma legenda, porque, na visão de Bolsonaro, a maioria da bancada de 53 deputados do PSL continuaria votando a favor do governo."Tanto faz eu estar com partido ou sem partido. No PSL, dos 50 e poucos [deputados] lá, tem uns 30 que estão fechadinhos conosco. Os outros 20, tem uma meia dúzia que foi para o radicalismo, e os demais votam conosco, não tem problema", completou.Uma eventual migração dos insatisfeitos do PSL vem sendo debatida internamente. No entanto, a troca de partido esbarra na legislação, que prevê regras específicas para um deputado sair da legenda sem perder o mandato. Uma das condições, por exemplo, é que tenha havido uma radical mudança no programa partidário, ou que o parlamentar que deseja sair tenha sido alvo de perseguição. Para presidente da República, não há essa restrição.Corrida para as prefeiturasBolsonaro afirmou que planeja apoiar de 30 a 40 candidatos a prefeito nas eleições municipais de 2020. Para isso, argumentou o presidente, ele precisa sentir "confiança" no partido do qual fizer parte."Eu pretendo ter uns 30 a 40 candidatos pelo Brasil. Quase todas as capitais. Agora, eu tenho que ter decisão sobre o partido. Eu não posso entrar e chegar na convenção, como eles têm a maioria, me deixam para trás. Eu tenho que ter um partido onde você tenha confiança, um partido que tenha inclusive, transparência", explicou Bolsonaro.De acordo com o presidente, alguns deputados do PSL "botaram a carroça na frente dos burros" ao quererem se lançar para a disputa nas prefeituras ainda em 2019. Os jornalistas chegaram a perguntar se ele se referia à deputada Joice Hasseleman (PSL-SP), que, em meio à crise no PSL, foi destituída por Bolsonaro do posto de líder do governo. O presidente não citou nomes. No meio político, comenta-se um desejo de Joice de concorrer à prefeitura de São Paulo."Tem alguns ali que botaram na cabeça 'eu vou ser prefeito', 'vou ser isso', 'vou ser aquilo', e atropelaram tudo. Inclusive um parlamentar (...) queria se lançar prefeito de um grande município, capital. Eu falei assim: 'Se tu lança com antecedência, outros que querem ser candidatos de outros partidos começam a fazer oposição à gente. Vamos decidir só em março'. Daí resolveram, uma pessoa resolveu botar a carroça na frente dos burros", concluiu Bolsonaro.