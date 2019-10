Uma das pesquisas foi premiada com o título de melhor trabalho científico; evento foi realizado em São José do Rio Preto

publicado em 18/10/2019

Um dos projetos ganhou o título de melhor trabalho científico (Foto: Unifev)

Em recente participação ao I Simpósio de Fisioterapia do Hospital de Base de Rio Preto, dois trabalhos científicos orientados pela docente do curso de Fisioterapia da UNIFEV Profa. Dra. Albaiza Nicoletti Otterço receberam destaque. Um dos projetos ganhou o título de melhor trabalho científico.Durante o evento, voltado ao incentivo à pesquisa acadêmica, as alunas Ana Paula Rocha Molinari e Stephanie Christina Toledo Silva, do 8o período, apresentaram seu projeto intitulado Comparação de técnicas em crianças com atraso motor, utilizando escala Alberta Infant Motor Scale – Aims. O conteúdo chamou a atenção e impressionou os presentes.Com a participação de cerca de 230 estudantes e fisioterapeutas, as egressas do curso de Fisioterapia Rafaela Bueno Martins e Thayrine Bertuolo da Silva também apresentaram uma pesquisa no evento, levando o título de melhor trabalho científico.Intitulada Ação da fotobiomodulação na diminuição da fadiga muscular em atletas de ciclismo de estrada, a pesquisa foi desenvolvida em parceria com o médico-radiologista e docente da UNIFEV Prof. Esp. Alexandre Henrique Caetano de Parma, que também é diretor do Departamento de Radiologia da Santa Casa de Votuporanga, e do Prof. Dr. Nivaldo Antonio Parizotto, do Laboratório de Recursos Eletrofototérmicos do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).A Profa. Albaiza comemorou as honrarias. “Participar do I Simpósio de Fisioterapia do Hospital de Base foi uma experiência que agregou imensamente no processo de aprendizagem das nossas alunas e nas experiências de nossas egressas. Receber os reconhecimentos pelos trabalhos expostos foi, com certeza, um incentivo ainda maior à pesquisa científica”, finalizou.