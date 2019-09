“Vocês do auditório vão ver quem tem as pernas mais bonitas, o cólon mais bonito, o rosto mais bonito, e o conjunto mais bonito”, declarou o apresentador e dono do SBT, durante edição do Concurso Miss Infantil

publicado em 24/09/2019

“É uma vergonha deixarem isso acontecer”, disse um internauta indignado (Foto: Divulgação)

O apresentador Silvio Santos voltou a causar alvoroço nas redes sociais. Neste domingo (22) ele comandou uma nova edição do Concurso Miss Infantil durante seu programa no SBT. No concurso, que já recebeu duras críticas na sua primeira versão em julho, ele exibe meninas desfilando como modelos, incluindo até mesmo trajes de banho.“Vocês do auditório vão ver quem tem as pernas mais bonitas, o cólon mais bonito, o rosto mais bonito, e o conjunto mais bonito”, declarou o apresentador à plateia na hora em que foi aberta a votação para escolher a Miss Infantil do programa. O quadro ainda possui três juradas: a apresentadora Chris Flores, a modelo Helen Ganzarolli, e a ex-modelo Thais Pacholek.Pelas redes sociais, Silvio Santos foi duramente criticado pro exibir as meninas em traje de banho em rede nacional. Usuários denunciaram o estímulo a pedofilia que isso promove por sexualizar crianças ao eleger o “corpo mais bonito”.Alguns internautas ainda questionaram o fato de defensores da família tradicional, como a ministra Damares Alves, não criticarem um concurso como esse. O apresentador é um importante apoiador do presidente Jair Bolsonaro e chegou a firmar um pacto com ele e com o dono da Record, o bispo Edir Macedo, contra a Rede Globo.