publicado em 27/09/2019

Neblina atrapalhou a visibiladade de motoristas na manhã desta sexta-feira em Pereira Barreto — Foto: Arquivo Pessoal/Flávio Valle

O dia amanheceu com neblina nesta sexta-feira (27) em algumas cidades da região do noroeste paulista. A neblina densa está prejudicando a visibilidade nas vias.Na Rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba (SP), os motoristas e moradores às margens da pista devem tomar cuidado por que a visibilidade está bem baixa.Na região de Pereira Barreto (SP), a neblina também tomou conta. Com isso, temperatura caiu e chegou aos 13°C durante a madrugada. O dia não deve ter registro acima dos 30°C.Mesmo com a baixa visibilidade, nenhum aeroporto da região precisou adiar voos nesta sexta-feira.