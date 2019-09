As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (11)

publicado em 09/09/2019

O objetivo do Workshop é dar subsídios ao consumidores, em especial àqueles das classes industrial e comercial (Foto:ImprensaI Elektro)

A Elektro, através do Programa de Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), promoverá na quinta-feira (12/09), das 8h às 15h, na Associação Comercial de Votuporanga, o Workshop de Eficiência Energética para empresas com foco na preparação para Chamadas Públicas de projetos da distribuidora.O objetivo do Workshop é dar subsídios ao consumidores, em especial àqueles das classes industrial e comercial, para economizar e ter mais eficiência no uso da energia e a apresentar projetos nas Chamadas Públicas realizadas anualmente.Os temas serão debatidos por nomes como Marcos de Oliveira Santos, Especialista em projetos de iluminação artificial, Leandro Henrique Villa, Especialista em tecnologia no Instituto SENAI, Daniela de Freitas, Supervisora, e Lucas Rafacho, Engenheiro da Neoenergia. Serão realizadas palestras sobre os procedimentos do Programa de Eficiência Energética da Elektro, além de explicações sobre os mecanismos das Chamadas Públicas.Serviço:Workshop de Chamada Públicas de Projetos Eficiência EnergéticaQuando: 5ª feira (12/09), das 8h às 15hLocal: Associação Comercial de VotuporangaOnde: Rua Mato Grosso, 3545 – Votuporanga/SPSobre a ElektroReconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,6 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).