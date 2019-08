Homem de 70 anos tinha sido internado na Santa Casa, mas precisou ser transferido para um hospital de Andradina, onde acabou morrendo no mês passado.

publicado em 06/08/2019

Pereira Barreto confirma segunda morte por gripe na cidade (Foto: Reprodução)

A Vigilância Epidemiológica de Pereira Barreto (SP) confirmou, nesta segunda-feira (5), a segunda morte por H1N1 registrada no município em 2019. Ao todo, a cidade tem 26 notificações de síndrome respiratória aguda grave.De acordo com o órgão, a vítima era um homem de 70 anos que tinha sido internado na Santa Casa da cidade, mas precisou ser transferido para um hospital de Andradina (SP), onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas acabou morrendo no mês passado.A primeira morte por H1N1 foi registrada na cidade no dia 5 de junho. A vítima também era um homem, de 61 anos, que morreu na Santa Casa de Araçatuba (SP). Ele foi internado com suspeita na doença, mas não resistiu.Ainda de acordo com a Vigilância Epidemiológica, uma terceira morte por suspeita de dengue continua em investigação.