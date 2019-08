Encontro contará com as presenças dos profissionais Sblandiano Junqueira Macri e Renan Bandeira Dias; inscrições pelo site unifev.edu.br/diadopsicologo

publicado em 23/08/2019

O encontro, alusivo ao Dia do Psicólogo (comemorado em 27 de agosto), será aberto aos universitários e profissionais da área (Foto:Unifev)

O curso de Psicologia da UNIFEV promoverá, na próxima terça-feira (dia 27), no Auditório da Cidade Universitária, um evento sobre Aspectos da Psicologia do Trânsito. O encontro, alusivo ao Dia do Psicólogo (comemorado em 27 de agosto), será aberto aos universitários e profissionais da área.Na oportunidade, as palestras serão conduzidas pelos convidados Sblandiano Junqueira Macri e pelo egresso do Centro Universitário de Votuporanga Renan Bandeira Dias, que abordarão suas perspectivas acerca da temática.Os interessados em participar devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/diadopsicologo, até a próxima segunda-feira (dia 26). O valor do investimento é de R$ 10.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.SERVIÇO:A Psicologia do Trânsito - Dia do PsicólogoData: 27 de agostoHorário: 19h30Local: Auditório da Cidade Universitária