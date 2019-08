Renata Pietro Pereira Viana e seu vice, Claudio Luiz Silveira, estiveram no Hospital para conhecer as estruturas

publicado em 01/08/2019

O Coren SP é um órgão que possui o objetivo de fiscalizar e disciplinar a prática do profissional da enfermagem (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga recebeu a presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren- SP), Renata Pietro Pereira Viana, nesta terça-feira (30/7). Ela estava acompanhada do seu vice, Claudio Luiz Silveira.A gerente assistencial da Santa Casa, Alessandra Zanovelli, recepcionou os representantes, juntamente com os líderes de enfermagem. “Somos uma Instituição filantrópica, responsável por média e alta complexidades em 53 municípios. Buscamos o tempo todo melhorar nossa assistência, inclusive com aumento de 17 leitos para o Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirmou.O grupo percorreu todo Hospital, acompanhando cada setor. “Somos 162 enfermeiros atuantes na Santa Casa. Mas nossas equipes chegam a 400 profissionais. Isso demonstra nosso tamanho e demanda”, complementou.Renata explicou o motivo da visita. “Gostaria de agradecer por ter nos recebido. Assumimos a gestão com o objetivo de nos aproximarmos das instituições. A intenção é conhecer os Hospitais, apresentar nosso Conselho e quebrar paradigmas”, disse.O Coren SP é um órgão que possui o objetivo de fiscalizar e disciplinar a prática do profissional da enfermagem. Ou seja, é uma autarquia ligada ao governo que busca regular o trabalho dos enfermeiros através das leis e do princípio da ética.Entre os atributos, estão: Ética, Eficiência, Transparência, Acessibilidade, Modernidade, Comprometimento, Responsabilidade, Profissionalismo, Credibilidade, Inovação e celeridade.