publicado em 26/08/2019

Nossa Feijoada é Open bar de Imperio, caipirinhas, refrigerante e água (Foto: Assessoria de Comunicação)

A Nossa Feijoada já é um sucesso e centenas de pessoas já confirmaram presença no encontro que está marcado para este sábado (31/8) e que será animado por Monobloco - Os Partideiros e Djs Cassinho e Ju Balbi. A festa começa às 17h, no Centro de Eventos “Valério Giamatei”, próximo à Ilha do Pescador, acesso pela vicinal Herbert Vinícius Mequi.Nossa Feijoada é Open bar de Imperio, caipirinhas, refrigerante e água. O cardápio inclui feijoada completa com petiscos de entrada.Ingressos do segundo lote estão à venda por R$ 180, que podem ser parcelados em até 3x no cartão. Quem curte uma boa festa encontra os convites na loja 775, no restaurante Oishi, na Ilha do Pescador, no escritório da Guichê Web ou direto pelo link https://www.guicheweb.com.br/ingressos/11660.SorteioNa página da Nossa Feijoada no facebook internautas podem concorrer a dois convites para a feijoada que promete entrar para o calendário de grandes eventos da região. Para concorrer é preciso curtir a fanpage (www.facebook.com/nossafeijoadavotu), marcar dois amigos na postagem oficial e compartilhar a imagem. A Rádio Cidade FM também está sorteando convites durante a semana em sua programação e também através de suas redes sociais no Facebook e no Instagram, no @cidadefm947.